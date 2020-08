Honderdjarige Bibliotheek in Steenwijk verschuift door corona-restricties festiviteiten naar 2021

Toch weer even de geur en kleur van dahlia’s in Sint Janskloos­ter

16 augustus Er gaat in Sint Jansklooster nog lang worden nagepraat over de zaterdag gehouden dahliamozaïekenroute. Dat staat voor voorzitter Wim Odink van de activiteitencommissie van de Christelijke Oranjevereniging als een paal boven water. Ruim 2000 bezoekers begaven zich per fiets of auto langs de 28 kilometer lange route om zich te verwonderen over de bijna 70 ‘schilderijen’ gemaakt van dahlia’s.