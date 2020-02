Horecaman Alko Tolner uit Blokzijl dicht, schrijft en spreekt op groot event tot intieme uitvaart

Vraag bij het nieuws Wat is 2,5 op de schaal van Richter? In Eesveen vrezen ze het

16 februari Een legendarisch optreden van de Amerikaanse rockband Rage Against The Machine op Pinkpop zorgde in 1994 voor een aardbeving van 1 op de schaal van Richter. Deze week werd duidelijk dat Eesveen, in de Kop van Overijssel, door gaswinning trillingen met een magnitude - de manier om kracht van bevingen uit te drukken - van 2,5 mag verwachten. Maar wat is dat nu eigenlijk, en wat merk je van 2,5 op de schaal van Charles Francis Richter?