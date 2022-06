Huis van Anna-Eva in Steenwijk kleurt groen door reusachtige muurschildering aan de overkant: ‘Word er misselijk van’

MET VIDEO Alie (83) offert door torenhoge energie­prij­zen laatste luxe op: ‘Ik genoot zo van TLC’

Alie Kleinsmit (83) uit Steenwijkerwold is een van de vele ouderen die van een eenvoudige AOW-uitkering moeten leven en door de torenhoge energieprijzen in de knel komen. In haar geval werd de totale huur van 560 naar 775 euro verhoogd, waardoor ze maandelijks slechts 400 euro overhoudt om van te leven. ,,Ik zeg alle abonnementen op. Maar dat doet me ontzettend pijn.”

3 juni