IJsverenigingen ‘Kop’ lopen warm voor opening banen

Suïcide Preventie Centrum in Zuidveen in de race voor Appeltje van Oranje

13 januari ‘Een veilige plek om te praten over suïcidale gedachten’. Dat is wat het Suïcide Preventie Centrum in Zuidveen is en waarom het kans maakt op een Appeltje van Oranje, prijzen die jaarlijks door Koningin Máxima, de beschermvrouwe van het Oranje Fonds, worden uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten.