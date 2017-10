'Ik dacht: verrek, 150 jaar geleden, hoog tijd voor een tentoonstelling'

videoTreintjes razen voorbij in het Stadsmuseum aan de Markt in Steenwijk. Het eerste spoorwegstation in het vestingstadje werd in december 1867 opgeleverd. Een paar weken later, om precies te zijn op 15 januari 1868, werd de spoorlijn officieel in gebruik genomen.

,,Een tijdje geleden dacht ik: verrek, dat is 150 jaar geleden. Hoog tijd voor een tentoonstelling", vertelt museumman Gradus Laar. Hij heeft samen met vrijwilliger Barry Spijkervet druk gewerkt om het museum om te bouwen in trein- en tramsferen. ,,Het was qua tijd wel even dringen, maar we hebben het gered."

De opening van de expositie vond begin deze maand plaats. Op donderdag 5 oktober om precies te zijn. ,,Publiek kan tot en met 31 januari een kijkje komen nemen", aldus Laar.

Winterse sferen

Spijkervet heeft goede contacten met modeltreinenbouwer Märklin. ,,Die hebben ons vanuit Duitsland een paar prachtige modelspoorbanen in bruikleen gegeven." Het spoorwegemplacement in winterse sferen is een plaatje. ,,Er is ook een spoorbaan waarmee kinderen mogen spelen. Laten we eerlijk zijn, grote of kleine kinderen, iedereen vindt dit toch leuk?"

Zoals gezegd ligt de nadruk op het treinstation in Steenwijk. ,,Het huidige station is een vrij modern gebouw, daar hebben we niet zo veel mee. Het oude witte, statige stationsgebouw van vroeger was veel mooier." Ze tonen prachtige foto's van dat station. ,,Er hangen hier zo'n 80 oude foto's voor de tentoonstelling. Verder zijn er maquettes te zien van het oude station, de goederenloods van Van Gend en Loos en hotel de Kroon. Ook zijn er miniatuurtreinen in allerlei soorten en maten."

Tramstation

Tegenover het spoorweggebouw zat vroeger een tramstation. ,,Een emplacement met zeven of acht sporen. Zo liep er een tram van Steenwijk naar Oosterwolde. In Smilde kon je zelfs overstappen op de tram richting Groningen."

De rijkelijke uitstalling bestaat ook uit oude treinkaartjes, suikerzakjes uit het grijze verleden van de stationsrestauratie en een prachtige, ouderwetse lamp die destijds in de stationshal hing. ,,Van de spoorwegmusea in Utrecht en Sneek hebben we ook diverse attributen in bruikleen. Zoals de bekende rode en groene vlag die werd gebruikt bij spoorwegovergangen. Een rode vlag betekende stoppen en een groene dat je weer verder mocht. Voor dat werk werden vooral vrouwen ingezet." Uit Sneek komen miniatuur trams. ,,Die zijn van de Nederlandse Tramwegmaatschappij."

Winkelen

Voor de tentoonstelling werd ook in Noordwolde 'gewinkeld'. ,,Daar zit Big Train World. Van dat museum kregen we grote miniatuurtreintjes en locomotieven met wagons in bruikleen voor in de vitrines." En er zijn filmbeelden. ,,Een korte film van zo'n zeven minuten met fraaie beelden van het trein- en tramstation van weleer. Voor liefhebbers zeker de moeite waard om te zien."