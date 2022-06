Impasse over groene muurschildering pal voor huis in Steenwijk: ‘Hang maar gordijnen op’

Figuranten brengen in Willems­oord met theatrale audiotour het unieke verhaal van Richtje tot leven

Drie weekenden in juli staat Willemsoord in het teken van de zomeractiviteiten ‘Welkom in Weldadig Willemsoord’ die elk jaar worden georganiseerd door de huidige kolonisten in het koloniedorp. Bijzonder is dit jaar de theatrale audiotour ‘Vluchtroute’ die op zaterdag 9, zondag 10, zaterdag 16 en zondag 17 juli te beleven is.

12 juni