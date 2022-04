In afwachting van meer regenboogbeleid past Steenwijkerland vast de man-vrouw-vraag op formulieren aan: ‘Dat leeft echt’

De gemeente Steenwijkerland past de sekseregistratie op sommige formulieren aan: de keuzemogelijkheden zijn straks breder dan alleen ‘man’ of ‘vrouw’. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in reactie op vragen van GroenLinks. Raadslid Aletta Makken is verheugd: ,,We kregen signalen dat het nodig was.”

Het was Aletta Makken (GroenLinks) opgevallen dat de gemeente Steenwijkerland in sommige van haar formulieren het invullen van sekse - met een keuze tussen man of vrouw - verplicht had. Dat werkt volgens haar fractie ‘stereotyperend’ en ‘gaat in tegen de privacybeginselen’.

Daarom stelde Makken aan het college van burgemeester en wethouders of dat niet eens moest veranderen. Met rechtstreeks succes: de Steenwijker bestuurders schrijven terug dat ze de formulieren inderdaad aanpassen: ‘We zullen geen sekse vragen als dat niet noodzakelijk is voor het proces of de uitkomsten.’

Telefonisch vertelt Makken: ,,Daar zijn wij hartstikke blij mee. Het kunnen kleine dingen zijn, maar ik dacht, laat ik hier nou maar eens mee beginnen. We kregen de signalen dat het nodig was, het is een onderwerp dat echt wel leeft in de gemeenschap. Daarom is GroenLinks daar ook actief mee bezig.”