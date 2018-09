In de rij voor patatjes uit Gieterse Polder

Brand in kaasboerde­rij Blesdijke, vee op tijd gered

30 augustus In een veestal van kaasboerderij Langelaan aan de Markeweg in Blesdijke, in de Friese gemeente Weststellingwerf, is donderdagavond rond 18.30 brand uitgebroken. Het melkvee in de stal is volgens getuigen op tijd uit de stal gered.