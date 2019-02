In de rij voor spul tussen kunst en kringloop in Tuk

video Wist u dat een brievenbus in Giethoorn geen afvalbak is?

7:57 ‘Wist u dat een rolkoffer niet geruisloos is?’ Schijnbaar niet, en daarom heeft de ondernemersvereniging in de nieuwe Toeristische Gids Giethoorn aan de hand van op het oog retorische vragen een soort gedragsreglement opgesteld. In het Nederlands, het Engels en het Chinees, om de stroom toeristen in goede banen te leiden. Rolkoffers? ‘Bruggetje genaderd? Til dan 's avonds uw rolkoffer even op.’