In de Steenwijkse villawijk Eeserwold heb je vanaf zes ton al een mooi paleisje

Badkleding uit de kast: Zwembad Blokzijl gaat tóch open deze zomer

3 juli Trek de badkleding maar uit de kast: het zwembad in Blokzijl kan deze zomer tóch de deur nog openen. Dat meldt het bestuur in een brief aan de inwoners. ,,We komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming", schrijft het bestuur.