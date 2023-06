In dit ‘vergeten dorp’ leven ze met weinig voorzieningen: zelfs de bus gaat er geregeld aan voorbij

indebuurt.nl Zoveel woonwagens staan er in Zwolle: mogen wij eens binnenkij­ken?

In Nederland waren er vorig jaar 10.640 standplaatsen waar mensen in een woonwagen wonen. Deze cijfers zijn afkomstig van het CBS en dateren van 2022. Hoeveel woonwagens staan er in gemeente Zwolle en waar vind je die?