videoZomaar een Gieters tafereeltje. De skyline van een verre metropool. Een schip in nood op woeste baren. Een zwartwit foto van twee volslagen onbekenden. Een mediterraan stilleven met witgepleisterde gevels, bootjes die in een haven dobberen met daarboven een babyblauwe lucht.

De kans dat je een kunstschat scoort is klein, maar het is wél een speurtocht waard tijdens 'Tussen Kunst en Kringloop', de halfjaarlijkse kunstmarkt in Kringloopwinkel Steenwijk. De populariteit van de Kringloopwinkel is groot, sinds een televisie-uitzending net voor de jaarwisseling. 'Tussen Kunst en Kringloop' trok zaterdag dan ook ongeveer 800 liefhebbers.

"Ik heb de kans gekregen om dit te mogen organiseren", zegt Frieda van der Luur trots. Een mooie praktijkoefening naast haar studie Kunstgeschiedenis, die flink wat theoretische kennis geeft. Het meeste moois van enige kwaliteit komt uit - veelal door familie geschonken - inboedels. "Ik kan wel zien of iets bijzonder is", zegt ze. "Bij een litho, ets of krijttekening kijk ik welke naam eronder staat en ga de kunstenaar meteen Googelen." Een bronzen paard op voet, gesigneerd door de maker J.P. Mene, is al vroeg in de ochtend verkocht. "Handelsprijs zo'n duizend euro", schat Frieda van der Luur, die het object op 175 euro prijsde. "Het is hier geen veilinghuis, we blijven natuurlijk een kringloopwinkel."

Dat paard behoorde tot de toppers. Net als enkele schilderijen, een bijzondere weegschaal en een uit hout gesneden schaakspel. Tijdens het inrichten had Frieda van der Luur nog rode linten voor de collectie gespannen, maar zaterdagochtend was er geen houden meer aan. "Er stonden al twintig man te wachten tot de deur openging. Waaronder handelaren, want dat houd je niet tegen." Al heeft ze zo haar foefjes om de zakenlui te slim af te zijn. "Ik stel niet alles ineens op. Bewaar de helft voor 's middags, want ik gun alle mensen een mooi aanbod."