In Vollenhove gebouwd Russisch superjacht in beslag genomen: ‘Dit doet ons wel wat’

Het 58,5 meter lange jacht met de naam Phi lag in de Canary Wharf, een zakencentrum in Londen. Het schip was daar aangemeerd vanwege een overleg over de zogeheten superjacht-awards. De inbeslagname is onderdeel van het sanctiepakket tegen Russische zakenlieden vanwege de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk wie de eigenaar van het superjacht, ter waarde van 45 miljoen euro, is.