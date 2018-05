Inbraken teisteren Tuk

OM: Voormalig predikant uit Steenwijk verduister­de ruim twee ton

17:07 Hij was predikant, maar sneuvelde in dat ambt door financiële malversaties en ging toen maar door als financieel adviseur. Ook dat mislukte jammerlijk, waardoor de 63-jarige A. van D. uit Steenwijk failliet zwaar berooid achterbleef. Nu dreigt hij ook nog in de gevangenis te belanden.