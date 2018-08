Inbrekers roven gloednieuwe Wijkwerkplaats in Steenwijk leeg

videoDe dit voorjaar vernieuwde Wijkwerkplaats in Steenwijk-West is afgelopen weekeinde leeggeroofd. Onbekenden zijn er met al het gemotoriseerde gereedschap vandoor gegaan.

De Wijkwerkplaats, een samenwerking van woningcorporatie Woonconcept en de gemeente Steenwijkerland, heeft beelden van de drie of vier inbrekers online gezet in de hoop de daders te vinden. De klap is immers groot voor de vele vrijwilligers die dagelijks de buurt in gaan om allerlei klusjes in en om het huis te doen. ,,Dit voorjaar hebben we de feestelijke heropening gehad, met subsidies hebben we allemaal nieuw gereedschap kunnen aanschaffen. Tja, zo'n heropening is mooi, maar aan de andere kant zijn er daardoor ook mensen van wie je het niet wilt die zien dat je nieuwe spullen hebt", zegt Frans ter Veen namens de Wijkwerkplaats.

Geen toeval

Hij weet zeker dat de rovers in de nacht van vrijdag op zaterdag niet toevallig op het pand midden in een woonwijk gestuit zijn. ,,Hier zijn mensen bezig geweest die wisten wat ze deden. Het vervelende is ook nog dat ze met een sleutel zijn binnengekomen, die moet een keer gekopieerd zijn. Er zijn geen braaksporen, behalve bij een la."

De Wijkwerkplaats mist bosmaaiers, kettingzagen, bladblazers, sleutels, een heggenschaar, een elektrische fiets en een bakje met 30 euro aan kleingeld. Ter Veen: ,,Het is de vraag hoe we nu verder moeten. Ik heb geen idee hoe we het moeten aanpakken als over twee weken de vakantie voorbij is."

Marktplaats

Hij hoopt dat het publiceren van de beelden helpt bij het opsporen van de daders. ,,Het zou mooi zijn als getuigen zich melden bij ons of de politie. Ook wanneer iemand ineens machines en elektrisch gereedschap aangeboden ziet worden in de regio of op bijvoorbeeld Marktplaats. We hebben alle serienummers."