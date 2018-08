Internationale markt Steenwijk moet nog groeien: publiek blijft weg

video,,Is dit nou een markt?" zeggen bezoekers van de Fiësta Europa in Steenwijk. Hoofdschuddend lopen ze door. De kramen met internationale producten die in de binnenstad van Steenwijk opgesteld staan, maken geen indruk. Fiësta Europa is nieuw in Steenwijk en het succes moet nog komen.

Bier uit België, burgers uit Engeland, houtsnijwerk uit Finland, olijfolie uit Griekenland, kaas uit Portugal, variatie is er genoeg op Fiësta Europa. ,,Het is de eerste keer dat we zo hoog in Nederland zitten", vertelt de Belgische organisator Roeland Storms.

Volledig scherm Marktkoopliepen geven plakjes worst en kaas weg in de hoop nog een klantje te vangen. © Wilbert Bijzitter

Problemen

,,Het valt ons deze eerste keer niet mee", zegt Han Evers, organisator vanuit Steenwijk. ,,We lopen ook wel tegen een aantal problemen aan." In andere landen zijn volgens Evers niet zo veel regels als in Nederland. De Belgen en Fransen die met wijn op de markt staan, krijgen de vraag of ze een vergunning hebben om drank te verkopen. Evers: ,,In België en Duitsland hoeft dat niet." Even een biertje proeven op de markt? ,,Mag hier ook niet, terwijl dat in het buitenland wel mag. Het is de eerste keer, dat kost energie, daar moeten we even doorheen."

En het weer zit ook niet mee. ,,We hebben tijdens de regen de tenten vastgehouden. De wind was zo hard, we waren bang dat ze weg zouden waaien", vertelt hij lachend. De Belgische organisator Storms staat het hele festival op de markt, bij de kraam met Belgisch bier. ,,We hebben echt pech gehad met het weer de eerste dagen", vertelt hij. ,,Een van de dagen moesten we de kraampjes eerder dicht doen vanwege het noodweer." Storms hoopt dat het dit weekend beter wordt.

Culturen

De Portugese Mafalda Sofia staat met een stand met Griekse olijfolie op de markt van Fiësta Europa. Ze heeft de verkoop overgenomen van een Griekse vriend, die niet kon komen. ,,Het is bijzonder dat we hier allemaal culturen bij elkaar hebben", vertelt Sofia in het Engels. ,,Je hoeft niet eens het land uit om nieuwe dingen te proeven." Haar man staat tegenover de oliekraam en verkoopt Portugese kaas, maar de verkoop loopt bij beide kramen niet al te best. ,,Je moet veel moeite doen om mensen iets te verkopen", zegt Sofia. ,,Je laat ze wat proeven, prijst het product aan, vertelt wat ze er mee kunnen doen en dan vinden ze het vaak toch te duur." In andere landen verkoopt Sofia veel meer.

Zij die wel zijn gekomen, vinden het leuk, al die culturen bij elkaar, vertelt Sofia. Organisator Storms bevestigt dat. ,,Ik krijg veel complimenten. Er wordt soms een andere taal gesproken, er zijn buitenlandse producten, zo'n markt wordt toch wel als bijzonder gezien."

Volgende keer