Inwoners Steenwijkerland planten 5000 bomen op hun eigen grond: ‘Versterken van onze natuur’

Iedereen een boom

De provincie Overijssel is in 2019 gestart met het project ‘Iedereen een Boom’. In dit project is het doel om 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel te planten. Samen met andere partijen organiseert de provincie diverse acties mét inwoners om bomen te planten. De Boomdeeldagen horen hier ook bij. Inwoners die een boom planten, kunnen deze aanmelden via iedereeneenboom.nl. Sinds de start van het project zijn er 330.021 nieuwe bomen geplant.