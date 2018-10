Inwoners Steenwijkerland straks 5 euro meer kwijt aan gemeentelijke lasten

RIBW Groep Overijssel sluit locaties in Zwolle, Dalfsen, Steenwijk en Kampen

17 oktober RIBW Groep Overijssel gaat vier dagbestedingslocaties sluiten in Zwolle, Dalfsen, Steenwijk en Kampen. Dit besluit van de Raad van Bestuur gaat in per 1 januari 2019. De betrokken medewerkers worden niet ontslagen.