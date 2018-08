Inwoners Tuk klaar met snelheidsduivels: 'Pas op voor Bram'

,,Mijn zoon Bram is nog erg jong en kan zomaar oversteken", vertelt Martina Cordes. De bewoner van een woning aan de Tuksweg staat in de versierde straten in Tuk bij het waarschuwingsbordje om op te passen voor Bram.

Bewoners van de huizen rond de wegen in Tuk hebben het Tuks feest gebruikt om een boodschap over te brengen. Ze hebben de straten versierd met bordjes en slingers om automobilisten er op te wijzen dat het een 30-kilometerzone is. Sommige bordjes zijn door de kinderen gemaakt.

Langzamer

,,Ik merk wel dat mensen gaan kijken en dat er iets langzamer gereden wordt", zegt Cordes. Ze hoopt dat de gemeente iets aan de verkeerssituatie gaat doen. ,,We willen dit onder de aandacht brengen bij de gemeente. Bij het dorpsfeest heb je altijd een thema en nu is het goed om dit te doen. De inrichting van de straat moet anders door het bijvoorbeeld op sommige plaatsen smaller te maken. Zo weten de bestuurders in elk geval dat ze in een 30-kilometerzone komen."

Oversteken