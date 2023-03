Inwoners van Steenwijk eisen onmiddellijke actie van lokale overheid vanwege vervuiling en geluidsoverlast IceBear-fabriek

Van wieg tot graf Hans (71) heeft na een geweldig leven nu voor altijd rust: ‘Hij had humor, maar ook iets zalvends’

Domineeszoon Hans Bogers (71) wordt uiteindelijk politieagent, korpschef. Dat wordt-ie. Maar wat de Steenwijker eigenlijk al is, is dit: een muzikant, een cabaretier, een liedjes-, column- en verhalenschrijver. Als radiomaker sterft hij bijna in het harnas. Voor al zijn mooie werk krijgt hij de erepenning van de gemeente Steenwijkerland uitgereikt.