Inzameling oud papier in Steenwijkerland blijft bij verenigingen en scholen

Met een nieuwe overeenkomst in de hand mogen inzamelaars in Steenwijkerland vanaf 1 januari 2019 zelf weten hoe ze oud papier inzamelen, wie het inzamelmaterieel levert en wie het oud papier afneemt. De nieuwe overeenkomst voor de wellicht al jaren gebruikte inzamelingswijze is 5 jaar geldig.

Als een duiveltje uit een doosje kwam wethouder Douwe Oosterveen dinsdagavond aan het begin van de raadsvergadering met deze variant in de slepende oud papierkwestie. De emotionele component en maatschappelijke onrust over het kwijtraken van inkomsten voor verenigingen en scholen zijn voor het college aanleiding geweest een nieuwe insteek te kiezen.

Nieuwe vergunningen

,,Het college is bereid alle inzamelaars nieuwe vergunningen te verstrekken", aldus Oosterveen. ,,In de vergunningen maken we afspraken over de wijze van inzameling, de veiligheid daarvan en de veiligheid van de inzamelaars. Bovendien moeten verenigingen aan de gemeente doorgeven hoeveel kilo papier wordt ingezameld."

Vrijwilligers die nu met een platte kar of aanhangwagen langs de deuren gaan om oud papier in te zamelen, moeten wellicht per 1 januari 2019 overstappen op een andere inzamelwijze. Volgens de gemeente is deze inzamelwijze niet veilig, de verenigingen denken daar heel anders over.

Arbo-toets

,,De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van oud papier. Die inzameling moet een Arbo-toets kunnen doorstaan", aldus Oosterveen. ,,Dat is het geval bij inzameling met blauwe minicontainers, brengcontainers en achterladers (vuilniswagens waarbij het oud papier aan de achterzijde in de wagen wordt gegooid, red.). Inzameling met een platte kar of aanhangwagen willen we door een Arbo-deskundige laten toetsen. Is het veilig, dan volgt een vergunning. Is het niet veilig, dan moet de vereniging kiezen voor een andere methode."

Met verenigingen die willen overstappen op een andere methode wil de wethouder graag het gesprek aangaan. De vergunning loopt van 1 janauri 2019 tot 1 januari 2024. ,,Is eenmaal gekozen voor een blauwe container, dan blijft dat zo. Want dat is een forse investering", benadrukt Oosterveen.

Sportvereniging

Inspreker Folkert Jellesma voorziet voor zijn sportvereniging Steenwijkerwold een halvering van de oud papierinkomsten, die goed zijn voor een begrotingsaandeel van 8 procent. ,,Wij gaan met een platte kar door een groot buitengebied. Het is een illusie om te denken dat al die inwoners naar Steenwijkerwold rijden om papier weg te brengen. Dan moeten we kiezen voor een blauwe container en hebben we 6.000 tot 8.000 euro per jaar minder. Ik doe een dringend verzoek aan de raad om de financiële consequenties voor verenigingen mee te nemen. Het gaat niet om klein bier", besloot Jellesma zijn betoog.

Geen datum