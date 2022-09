Is Blokzijl nou wel of geen stad? ‘Willem III ging zijn boekje kilometers te buiten’

,,Wij hebben drie steden.” Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland kent geen twijfel. Steenwijk en Vollenhove zijn steden, Blokzijl ook. Maar wie zegt dat? En wie mág dat zeggen? En waar is eigenlijk dat felbegeerde document? Een duik in het verleden, naar de stadsrechten van Blokzijl.

Blokzijl sluit vandaag de feestweek af. Dé viering van de stadsrechten, die Blokzijl in 1672 van stadhouder Willem III kreeg en in 1675 afgenomen zag worden – en graag weer terug zou willen, zo schrijft de negenjarige Meike in augustus in een dappere brief aan koning Willem-Alexander.

Zijne Majesteit laat weten: dat kan niet, want stadsrechten verlenen we in Nederland niet meer. Maar Meike vindt het fijn dat hij überhaupt en zo snel reageert. Het feest in Blokzijl is er niet minder om, maar het roept wel de vraag op: hoe zit dat nou met die stadsrechten?

Links is Meike het moderne gezicht van de wens van Blokzijl om stadsrechten terug te krijgen, onze vorst rechts kon daar helaas niet aan beginnen.

Terug naar de zeventiende eeuw: mag ik dat zeggen?

In 1672 is stadhouder Willem III zo onder de indruk van de Blokzieliger weerstand tegen Bommen Berend, dat hij als beloning de stedelijke rechten van Blokzijl zowel bevestigt (dat wil zeggen dat Blokzijl die rechten eigenlijk al had) als verleent. In het document gaat het bijvoorbeeld over het zelf heffen van belasting. Een privilege van een stad kon ook zijn dat ze zelf recht mocht spreken of stadsmuren mocht bouwen.