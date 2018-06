Is dit stukje asfalt in Tuk het kortste fietspad van Nederland?

Haaksbergen had 'm nog geen week. Tuk heeft 'm terug. Of is de kortste toch in Utrecht of Geldrop? Wie biedt nog minder, nu de strijd is losgebarsten over het kortste fietspad van het land? Dimitri van de Put uit Tuk is overtuigd: Tuk heeft de kortste. En is er trots op. ,,Komt er nog eens iemand naar Tuk'', zegt hij lachend.