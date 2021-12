Is schattige Galto uit Giethoorn de mooiste koe van de regio? Heuse videokeuring biedt uitkomst

Video Verouderde specie oorzaak van losstaande gevel in Steenwijk, deel schoolge­bouw blijft dicht

Doordat de specie tussen de stenen van schoolgebouw RSG Tromp Meesters in Steenwijk verouderd is, kon de gevel woensdag enkele centimeters overhellen. De school, gemeente en aannemer gaan met elkaar gesprek over een oplossing, die waarschijnlijk even op zich laat wachten.

