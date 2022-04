Jaarlijkse lintjesregen: negen ceremonies in Steenwijkerland voor bewezen diensten

LINTJESREGENNegen keer mocht burgemeester Rob Bats vandaag in Steenwijkerland een koninklijke onderscheiding uitdelen. In Rams Woerthe werden deze burgers tijdens afzonderlijke bijeenkomsten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor verschillende bewezen diensten: van een wensboot tot een dansavond van ouderen en van mantelzorger tot corsoman.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Monique ter Beeke (51, Ossenzijl) stond zeventien jaar geleden aan de wieg van De Groene Wens Boot: die biedt mensen met een beperking de mogelijkheid om met gezin of familie een dagje te ontspannen op het water van de Weerribben. Ook is Monique inmiddels tweeënhalf jaar onderdeel van de adviescommissie voor inwonersinitiatieven in Steenwijkerland.

Volledig scherm Monique ter Beeke (rechts) in 2015 op de Groene Wens Boot. © Pedro Sluiter

Margje Doze-Schoonvelde (69, Giethoorn) heeft veel vrijwilligerswerk gedaan: ze was jarenlang de spin in het web van het bestuur van sportvereniging Giethoorn Samen. Tot op de dag van vandaag zit ze in de jury van turnwedstrijden. Ze is ook al jaren vrijwilliger bij museum ’t Olde Maat Uus, waar ze de drijvende kracht is achter de Huisvlijtdagen en Preuverijen. Ook is ze sinds 2005 penningmeester van de Agrarische Commissie Overijssel.

Alex van Dalen (85, Steenwijk) verzette onder meer veel werk in het bestuur van de Boeren- en tuindersbond en de ijsclub in Scheerwolde. Voor de roomskatholieke kerk onderhield hij het kerkhof en hielp hij bij kerkdiensten in verzorgingshuis Zonnekamp. Ook regelt hij vervoer voor ouderen naar het ziekenhuis en al meer dan tien jaar organiseert hij de wekelijkse dansavond voor ouderen in dorpscentrum Hoogthij in Steenwijkerwold.

Vrouwkje Jordens-Rook (63, Sint Jansklooster) organiseerde onder meer bij de Hervormde School Heetveld allerlei activiteiten, zoals bij het honderdjarig bestaan in 2012. Ook is ze al jarenlang actief voor de kerk, bijvoorbeeld als ouderling en diaken. Ze helpt ook bij acties voor gezinnen die over onvoldoende financiële middelen beschikken en bij dagjes uit voor vrouwen uit Sint Jansklooster.

Hanneke van der Heijden-Koolman (66, Tuk) is mantelzorger voor haar gezin. Van haar wordt gezegd dat ze dat op een bijzondere manier doet, waarbij ze zichzelf volledig wegcijfert en waardoor ze veel respect geniet. Bij de KNLTB is ze bovendien actief als organisator van jeugdtennistoernooien voor het district Friesland.

Jouke van der Veer (77, Sint Jansklooster) is een halve eeuw actief voor de kerk: bijvoorbeeld als ouderling, penningmeester, scriba en redacteur. Samen met zijn echtgenote bezoekt hij vanaf 2005 gedetineerden die geen familiebezoek krijgen. Ook in Genemuiden kent men hem: bijvoorbeeld als penningmeester en voorzitter van stichting de Meente en als oud-SGP-raadslid.

John Kuiper (55, Steenwijk) is actief geweest in het onderwijs (zowel kleuter- als basisonderwijs) en betrokken bij de hondenvereniging in Diever en (sinds 1991) de huneruitersrijvereniging in Havelte. Bij die laatste onder meer als voorzitter, organisator van concoursen, het terreinonderhoud en het clubblad. Hij is ook bekend als een actief lid van de personeelsvereniging van zijn werkgever.

Rinus Stam (41, Sint Jansklooster) is een van de drijvende krachten bij de Christelijke Oranje Vereniging (COV), en op die manier al jaren betrokken bij het corso van Sint Jansklooster. Ideeën, voorbereidingen, sponsoren werven, opbouw van de wagen - hij deed het allemaal voor corsogroep The Bottle. Inmiddels is hij al een tijd penningmeester van de COV en als medeorganisator of -bedenker staat zijn handtekening onder vele activiteiten.

Gerrit Vinke (66, Tuk) is vanaf de oprichting betrokken bij de voedselbank van Steenwijkerland, waar hij tot 2021 bestuursvoorzitter was. Hij steekt de manden uit mouwen, zamelt voedsel in en deelt pakketten uit. Ook was hij in 2013 mede-oprichter van het Noodfonds, ook bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Hij is voorzitter van wildbeheereenheid Steenwijkerwold en was vanaf 2018 een periode raadslid, eerst voor het CDA en aan het eind als zelfstandig lid.

Volledig scherm Gerrit Vinke (met computer) op archiefbeeld bij de voedselbank, toen René Froger 50 oude computers kwam brengen. © tom van dijke

