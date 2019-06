Jacht ramt spoorbrug: treinverkeer Meppel - Steenwijk na urenlange stremming weer hervat

Beschadigde spoorbrug

Medewerkers van ProRail kwamen ook ter plaatse bij de beschadigde brug. Zij controleerden of het verantwoord was om weer treinen over de brug te laten rijden. In eerste instantie werd gedacht dat de gewonde vrouw in aanraking was gekomen met de trein. Daarvan was geen sprake. Een trein die vlakbij de spoorbrug reed, werd vanwege de aanvaring uit voorzorg stilgezet. ,,De reizigers zijn overgestapt op een evacuatietrein die de reizigers naar Leeuwarden heeft gebracht,’’ vertelt NS-woordvoerder Anita Boonstra. De politie heeft de aanvaring met de spoorbrug in onderzoek.