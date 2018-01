Jacht Royal Huisman wint twee prestigieuze prijzen

,,De prijzen zijn een internationale erkenning in onze industrie. Bij deze wedstrijd draait het om het ontwerp van de jachten en hun verschillende facetten”, zegt Jurjen van ’t Verlaat, woordvoerder van de jachtwerf. De toekenning gebeurde door een jury met eigenaren van superjachten en vooraanstaande ontwerpers. Het gaat volgens Van ’t Verlaat vooral om de eer, waar alle betrokkenen en dus ook Royal Huisman als bouwer erg blij mee is. ,,Omdat aan de wedstrijd vele jachten van collega-werven meedoen, is een dergelijke prijs altijd een mooie extra graadmeter van ons werk, maar de beoordeling van de eigenaar blijft natuurlijk veel belangrijker.”

Oliemiljonair

De eigenaar van de Ngoni is Tony Buckingham, die miljarden verdiende in de oliesector. Hij heeft het 58 meter lange zeiljacht genoemd naar een stam die leeft in Malawai en Tanzania. De Ngoni is door het Engelse Dubois Naval Architects ontworpen en gebouwd op de werf in Vollenhove. Jurjen van ’t Verlaat zegt dat de prijzen ‘een waardig postuum eerbetoon’ zijn voor ontwerper Edward George Dubois, die in 2016, een jaar voor de oplevering, op 63-jarige leeftijd overleed.