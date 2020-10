Jachtenbouwer in Steenwijk maakt weer kans op internationale prijs

Video Steenwijks superjacht in race voor titel

18 september Zondag voer hij de haven van Cannes nog in en uit met gasten van het Cannes Yachting Festival; nu is Hans Webbink weer ‘gewoon’ terug in Steenwijk, waar hij de jachtwerf Steeler Yachts runt. Maar wél met een nominatie op zak voor de titel ‘Powerboat of the Year’.