Jarno is de beste kok van het land: Kookwedstrijden waren onmisbaar voor mijn ontwikkeling

Als tiener liep de in Giethoorn geboren Jarno Eggen van restaurant naar restaurant op zoek naar werk. Koken was van jongs af aan zijn passie. Maar de deuren bleven dicht. ,,Ik had nog niet het cv om bij een toprestaurant te werken.'' Eggen herinnert zich die lijdensweg nu met een glimlach, want inmiddels heeft de restaurantgids GaultMillau hem uitgeroepen tot de beste chef-kok van Nederland.

Kans

Via zijn vriendin Cindy Borger, die al werkte bij het toprestaurant de Lindenhof in Giethoorn, kreeg Eggen in 2001 op zijn twintigste zijn grote kans onder de beroemde chef-kok Martin Kruithof. Die herkende in Eggen het talent en de discipline die nodig zijn om succesvol te worden. De jonge kok was namelijk al veel gezien bij diverse kookwedstrijden. ,,Die waren onmisbaar voor mijn ontwikkeling. Daar kon ik zien hoe andere chefs koken benaderden. En of je nou een prijs won of niet, die kennis was mijn echte winst.''

Deze onstilbare honger naar kennis brengt Eggen tijdens zijn vakanties nog steeds overal op de wereld om te leren. ,,Ik kom graag in Azië. Want op plekken waar mensen armer zijn, wordt creatiever omgegaan met eten om het hun feest van de dag te maken. Ze houden het simpel en dat past goed bij mijn stijl.''

Eerlijk

Die omschrijft Eggen als 'eerlijk.' Geen poespas rondom een 'oud stuk vis waar je kerrie op moet smeren om er nog smaak in te krijgen'. Er wordt gezocht naar de beste producten, bij voorkeur uit de regio. Zo koopt hij complete koeien bij de fokker Henk Jan Bakker in IJhorst. ,,Dan krijg ik ook door wat de stamboom van het dier is en waar het precies heeft gelopen.''

In Dalfsen is volgens Eggen de beste spek te vinden bij de slagerij van John van Broekhuizen. ,,Die spek rookt hij zes tot acht weken en daar wordt het heel vriendelijk en zoet van. We snijden de spek dan flinterdun en wikkelen die om onze kabeljauw en gebruiken het vlees als een soort peper en zout.''

De chef-kok geeft zijn adresjes graag door als gasten daar om vragen. ,,Dat is goed voor lokale economie. Ik zou heel graag dat mensen met streekproducten uit zichzelf naar mij toe komen, want ik kan ze niet altijd zelf vinden.

Ook al heeft Eggen een voorkeur voor producten uit de regio, hij blijft nieuwsgierig naar buitenlandse invloeden. Eggen leerde de finesse van het maken van Pekingeend van een oom van bevriende Chinezen.

Pekingeend

,,Dat was bijzonder omdat Chinezen heel terughoudend zijn in het delen informatie. Niet dat ik zelf Pekingeend zal serveren in mijn restaurant, maar die specifieke bereiding geeft een verrassende draai aan mijn boerderijkippen. Het geeft ook een bijzonder verhaal om te vertellen aan mijn gasten.''

GaultMillau omschrijft de kookstijl van Eggen dan ook als 'gedurfder dan ooit'. De chef-kok gebruikt zelf liever de term 'verfijnder'. Dat is hem gelukt dankzij zijn team. ,,De meeste mensen werken hier al heel lang en kennen de gerechten door en door. Daardoor kunnen we onze gerechten op details verbeteren. Dat zou nooit lukken als iemand net is ingewerkt.''