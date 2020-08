Jeugd Giethoorn terroriseert toeristen en inwoners bij Bodelaeke-brug: ‘Mijn hele kaak is dik’

VIDEO Dahliamo­zaïe­ken in plaats van praalwa­gens in Sint Janskloos­ter

11 augustus In Sint Jansklooster doen ze het dit jaar - noodgedwongen - anders. Geen bloemencorso met over een parcours langs toeschouwers rijdende praalwagens, maar dahliamozaïeken in tuinen en een route die op de fiets of met de auto kan worden afgelegd.