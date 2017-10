Jeugdhulp en Wmo halen hoger rapportcijfer in Steenwijkerland

De jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wmo in Steenwijkerland krijgen in 2016 een hoger rapportcijfer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek dat over 2016 is uitgevoerd.

De gemeente onderzoekt jaarlijks de ervaringen die inwoners hebben met jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De tevredenheid over de Wmo is van een 7,6 in 2015 gestegen naar een 8 vorig jaar. ,,Daaruit blijkt dat we op de goede weg zitten. Dat is een mooie constatering", aldus wethouder Dieke Frantzen.

Onbekendheid

Ook een stijgende tevredenheid als het gaat om de toegang tot de Wmo. Inwoners weten bij wie ze terecht kunnen als zij ondersteuning nodig hebben en voelen zich serieus genomen. Aandachtspunten zijn de telefonische bereikbaarheid van de medewerkers en de relatief onbekendheid met de onafhankelijk cliëntondersteuner, die inwoners kosteloos op weg kan helpen bij vragen rondom jeugdwet en Wmo. Frantzen: ,,Met de aandachtspunten gaan we aan de slag."

Respectvol

De tevredenheid over jeugdhulp wordt gemeten sinds 2015, het jaar waarin gemeenten verantwoordelijk werden voor jeugdhulp. Uit de cijfers blijkt een grote mate van tevredenheid over de wijze waarop hulpverleners inwoners te woord staan. Dit gebeurt op een respectvolle manier, waarbij de hulpverlener de ondersteuningsvraag goed in beeld brengt.

Cijfer