Jong meisje uit Paasloo met spoed naar ziekenhuis door hevige allergische reactie

Bumperstic­kers op bootjes in Giethoorn: ‘If you are reading this, you are too close!’

20:42 Op het zacht kabbelende water in de omgeving of rustig tuffend in een fluisterbootje door de gracht van het dorp Giethoorn. Nu het weer warmer en zonniger wordt, zou het in Giethoorn in normale tijden bommetjevol zijn. Corona en de anderhalvemeter-samenleving nopen echter ook bootverhuurders tot aanpassingen.