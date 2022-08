Jonge Amerikaanse pianist te gast op de Oldenhof in Vollenhove

Van Neerden begon met pianolessen toen hij 6 was en op zijn 16de had hij al verschillende prijzen gewonnen. Hij kon studeren aan de befaamde Juilliard School of Music, maar hij gaf de voorkeur aan een opleiding bij Frank Peters aan het Amsterdams Conservatorium. Daar behaalde hij dit jaar zijn bachelor met een 10.

Diverse landen

Hij is dus nog jong, maar Van Neerden gaf al veel recitals, onder andere in de VS, Duitsland, Italië, Frankrijk, Portugal, in het Concertgebouw en het Muziekgebouw aan ’t IJ. Van Neerden musiceerde ook op verschillende internationale festivals. Presentator en journalist Paul Witteman nodigde hem al eens uit in zijn programma als één van Pauls Jonge Helden.