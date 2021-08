Jongens klimmen op dak van basisschool in Steenwijk en hebben hulp van brandweer nodig om er af te komen

Lowlands en DTRH sluiten zich niet aan bij kortgeding van ID&T en Zwarte Cross: ‘Wij bewandelen andere weg’

13 juli De grote zomerfestivals Lowlands en Down The Rabbit Hole in Biddinghuizen doen niet mee met het kortgeding dat entertainmentbedrijf ID&T vrijdag aanspant tegen de Nederlandse overheid. Meerdere evenementenorganisaties uit deze regio doen niet mee. ID&T kreeg wel steun van tientallen andere mede-eisers, waaronder de Zwarte Cross en Formule 1 in Zandvoort.