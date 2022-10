Journalist Fleur de Weerd vertelt in Blokzijl over Oekraïne: ‘Het land dat maar niet wil lukken’

Fleur de Weerd (1985) is journalist en historicus en werkte in 2012 als correspondent in Kiev voor de kranten Trouw, Parool en De Tijd en op NPO Radio1. Ze was één van de weinige Nederlandse correspondenten die aanwezig waren toen in februari 2014 de onlusten in Oekraïne uitbraken. Ze heeft er een boek over geschreven, getiteld Het land dat maar niet wil lukken.