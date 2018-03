Jubilerend Prins Mauritshuis in Blokzijl pakt uit

Eigenhandig legden Alko (41) en Annemarie (38) Tolner alvast een deel bloot van het oude kerkplafond in hun jubilerende restaurant Prins Mauritshuis. Dat houten tongewelf komt straks, na de make-over in november, weer in zicht voor de gasten. Net als de historische kelder met waterput - de grootste in Blokzijl, waar inwoners ooit voor een cent per emmer drinkwater konden halen - die te bewonderen zal zijn door een glazen vloer. ,,Een blikvanger met een verhaal."

Weeshuis

Het wemelt van verhalen achter de gevel van het karakteristieke pand dat van 1873 tot 1928 dienst deed als weeshuis. Armoede, honger, slechte hygiëne en ziektes maakten veel kinderen ouderloos die hier werden opgevangen, maar flink moesten buffelen voor de kost.

Het Prins Maurits Weeshuis had een eigen hennepspinnerij, mattenvlechterij, een mandenhuis (waar geld werd geïnd van turfschippers voor het gebruik van manden), zelfs een eigen rederij. Wezen maakten hier lange dagen of werden uitbesteed als dienstmeid, touwslager of matroos. In 1928 verliet de laatste wees het pand, dat daarna tal van functies vervulde.

Als verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente vonden er bruiloften en uitvaarten plaats. Er werd gezongen, vergaderd, toneelgespeeld. Later herbergde het een kunstgalerie, reclamemuseum en diverse restaurants.

Rijksmonument

Alko Tolner begon in 1998 voor zichzelf in het rijksmonument aan de Brouwerstraat. Een gedurfde stap 'voor een broekie van 21 jaar'. Z'n latere vrouw Annemarie Wester kwam er na een jaar de bediening versterken. In de loop der jaren drukte het horecastel z'n stempel op de historische binnenstad. Zo werd de voormalige groentezaak aan de kolk aangekocht en verbouwd tot grand café. Er werden eigen producten gelanceerd, zoals het huisbier Blonde van Maurits en de Tolners kregen pluimen in de vorm van titels als Meest Markante Horecaondernemer van Overijssel, Ondernemer van het Jaar in Steenwijkerland en hoge noteringen in de Nationale Terras Top-100.

In dit jubileumjaar maken ze korte metten met de 'benauwde' verdiepingsvloer van het oude weeshuis waarachter zo'n bijzonder stuk stadsgeschiedenis schuilgaat. Het huidige restaurant wordt omgetoverd tot een sfeervol grand café. Alko verklapt: ,,We creëren ook plek voor een hangende deejay op dat historische balkon, die kan op speciale avondjes vanaf 4 meter hoog draaien." Verder komt er een compleet nieuwe keuken ('volledig van het gas af') die ook klaar is voor de groeiende vraag naar catering en workshops.

De Tolners zijn trots op hun vitale team en hebben na twee decennia aan enthousiasme nog niets ingeboet. ,,Maar de gastvrijheid in Blokzijl mag wel wat verder omhoog", vinden ze. Reden dat ze, per 1 april, alle dagen vanaf 09.00 uur geopend zijn. ,,Dan is de kok er ook en kunnen gasten met vroege trek terecht. Dat is best bijzonder in deze regio voor dit type bedrijf."

Van Blokzijl naar Genemuiden

Wethouder Douwe Oosterveen van Steenwijkerland krijgt vrijdag 30 maart het eerste exemplaar uitgereikt van de jubileumglossy 'Van het Huis', een eigen magazine van het Prins Mauritshuis.

Het is de aftrap voor een seizoen waarin veel festiviteiten op de rol staan, zoals de Refilwe Run op 26 mei: een sponsorloop voor het goede doel over 17 kilometer van de Havenkolk in Blokzijl naar het Havenplein in Genemuiden.