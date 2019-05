Julian (14) uit Steenwijk beleeft zijn ultieme jongensdroom: ballenjongen bij Ajax-Spurs!

Twee jaar terug droeg Julian als lid van juniorensupportersclub De Jonge Schare al eens een vlag met daarop de net overleden Ajax-icoon Piet Keizer het stadion in. En nadat zijn vader hem steevast inschreef om ook eens als ballenjongen een wedstrijd van de Amsterdammers te mogen volgen, was het begin van deze week raak. ,,Ik zat in mijn laatste uur op school, toen mijn vader me appte of ik hem na tijd wilde bellen. Hij vertelde me dat ik ballenjongen bij Ajax mocht zijn, nog wel tegen Tottenham Hotspur.” Een flinke gejuich, daar op het schoolplein. ,,Ik wist niet wat ik moest zeggen, laat ik het daarop houden. Ik vind het zo tof, en mijn vrienden vinden het ook gaaf en leuk voor me. Ze gaan me op televisie zoeken. Nu kijk ik zelf iedere vijf minuten naar de klok, om af te tellen naar woensdag.”