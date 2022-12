Juridisch bureau levert definitief opdracht over omstreden biomassacentrale in Steenwijk in

Juridisch adviesbureau Oosterveen & De Groot stopt met haar advies aan de gemeente Steenwijkerland over de biomassacentrale IceBear. ,,Als onze aanwezigheid samenwerking in de weg staat, is het tijd te vertrekken.”

Dat heeft het Steenwijker bureau woensdag laten weten in een persbericht. Oosterveen & De Groot was door Steenwijkerland ingeschakeld om een juridische blik te werpen op het dossier IceBear, de biomassacentrale in Steenwijk die al maanden voor overlast zorgt voor omwonenden en ondernemers.

In november kwam dat advies, waar ook het bureau Tauw, twee omgevingsdiensten en de GGD bij betrokken waren. Kort gezegd kwam het er op neer dat er - onder meer dankzij onvolledige of onbetrouwbare metingen - er geen juridische basis was om te handhaven, maar dat de gemeente haar heil moest zoeken in nieuwe metingen en maatwerkvoorschriften.

Zere been

Dat was tegen het zere been van een verenigde groep omwonenden en ondernemers, die het bureau onder meer belangenverstrengeling (de twee naamgevers werkten eerder voor de gemeente Steenwijkerland) verweten. Fleuranne de Groot van het bureau sprak tegenover de Stentor die verwijten al tegen.

De klachtencommissie bleef zich verzetten, wat ertoe leidde dat wethouder Bram Harmsma de opdracht aan Oosterveen & De Groot ‘niet zomaar’ zou verlengen. Een woordvoerder benadrukte toen wel dat het niet zo is dat het adviesrapport terzijde wordt gelegd.

Streep

Nu komt er ‘na uitvoerig ambtelijk overleg’ een volgende stap: het bureau stopt per direct met haar advies in dit dossier. Het bureau doet een verklaring uitgaan ‘omdat zij er waarde aan hecht transparant te zijn richting de omwonenden, het bedrijf en de gemeenteraad.’

De Groot merkt in het persbericht op dat ‘onze adviezen nagenoeg integraal door het college zijn overgenomen’. ,,Je zou kunnen zeggen dat onze opdracht op dit moment inhoudelijk is afgerond.” Formeel loopt de opdracht nog tot eind maart, maar het bureau zet er dus nu een streep onder.

Tijd

In het persbericht zegt Douwe Oosterveen ook: ‘Omwonenden waren in de veronderstelling dat we eerder aan dit dossier gewerkt hadden. Dat leidde bij hen tot twijfel over onze objectiviteit. Onterecht, want destijds hebben wij geen van beiden, op welke manier dan ook, gewerkt aan het dossier IceBear.’ De Groot vertelde dat ook eerder al aan de Stentor.

De gemeente heeft meermaals aangegeven niet te twijfelen aan de inzet van het bureau, ook niet na de stap van vorige week. De Groot sluit daarmee het persbericht af: ‘Dat is natuurlijk erg fijn om te horen, maar als onze aanwezigheid samenwerking in de weg staat is het tijd te vertrekken.’