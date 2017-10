Justitie eist jaar cel tegen huisarts voor ontucht met patiënte

Tegen voormalig huisarts Willem K. (63) uit Tuk is vanmiddag bij de rechter in Zwolle een jaar cel geëist, omdat de man ontuchtige handelingen met een patiënte gepleegd zou hebben. De advocate van de verdachte vond de eis van justitie veel te zwaar en vroeg om haar cliënt een taakstraf op te leggen.

K. kende de 30 jaar jongere patiënte al vanaf haar kinderjaren. En hij behandelde haar al lange tijd, omdat ze met psychische klachten kampte. Bijna wekelijks kwam ze in zijn praktijk langs. Naar verloop van tijd intensiveerde het contact tussen de arts en de vrouw. Hij gaf haar zijn mobiele nummer, toen hij enkele weken met zijn gezin op vakantie ging naar Canada. En ze stuurden elkaar regelmatig ‘lieve’ sms'jes. ,,Alsof er sprake was van een relatie”, zei de rechter daarover.

Koud

Eind vorig jaar begon K. ook de rug van de patiënte te masseren. Op 6 november 2016 liep het uit de hand, gaf de voormalig huisarts ook zelf toe. K. bezocht de vrouw bij haar thuis en ging ook mee naar haar kamer. Vervolgens kroop de dokter bij zijn patiënte in bed. ,,Omdat ze het koud had”, zei K. daarover. Zowel de vrouw als de verdachte stellen dat er in bed ontuchtige handelingen zijn gepleegd, al lopen de lezingen over wat er exact gebeurde uiteen. Volgens het slachtoffer gebeurde het tegen haar zin in.

Zij zocht na 6 november contact met haar begeleider en die raadde haar aan de politie in te schakelen. En K. biechtte thuis alles op aan zijn vrouw. Enkele dagen later viel er een anonieme brief op de deurmat van de huisartsenpraktijk waar K. werkte. Daarin werd uit de doeken gedaan wat er zich op 6 november had afgespeeld. K. nam kort daarna vrijwillig ontslag. En de patiënte deed aangifte bij de politie.

Emotioneel

K. betuigde vanmiddag veel spijt. ,,Dit had nooit mogen gebeuren…” Op de vraag hoe hij als arts zo ver met een patiënt had kunnen gaan, had de verdachte geen duidelijk antwoord. ,,Het ging allemaal heel geleidelijk.” De slachtofferverklaring van de vrouw, die voorgelezen werd door de rechter, was emotioneel. ,,Ik zie hem nu als een monster. Ik dacht dat ik hem kon vertrouwen, maar dat was niet zo.”

De tuchtrechter veroordeelde de huisarts eerder al tot een levenslange schorsing. Justitie eiste een jaar celstraf. Volgens de aanklaagster is seksueel contact tussen een patiënt en een arts sowieso verboden. ,,Maar helemaal in dit geval, want deze patiënte had allerlei problemen en dat wist de verdachte.”

Schadevergoeding

De advocate van K. stelde dat een taakstraf voldoende is. ,,Hij heeft de vrouw meteen een schadevergoeding betaald. Hij is nooit eerder in de fout gegaan en heeft alles eerlijk opgebiecht”, zei de raadsvrouw. Bovendien is K. volgens haar al heel zwaar gestraft, omdat hij nooit meer als huisarts aan de slag kan.