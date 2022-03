Karst Spijkervet uit Wanneperveen nieuwe regiobestuurder Oost LTO Noord: ‘Om de tafel met Farmers Defence Force’

Zijn nieuwe rol als regiobestuurder Oost van LTO Noord betekent voor Karst Spijkervet allereerst dat hij eensgezindheid wil creëren in de eigen sector, in een tijd waarin boerenbedrijven door bijvoorbeeld het stikstofprobleem onder druk staan. Met name Farmers Defence Force liet zich in het verleden kritisch uit over de LTO. Zo zou de organisatie niet namens genoeg boeren kunnen spreken.