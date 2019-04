Kat springt uit boom tijdens reddingsactie van brandweer in Steenwijk

Joods boek over onderdui­ken in de Kop van Overijssel in het Nederlands vertaald

17 april Ja’akov Adler publiceerde in 1991 in zijn thuisland Israël een boek over onder meer zijn onderduikleven in de Kop van Overijssel. Vandaag neemt zijn dochter Bertha Jemima de Nederlandse vertaling Van Droefheid naar vreugde in ontvangst in Steenwijk, de stad waar ze werd geboren.