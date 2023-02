Kazerne blijft toch in Assen, maar wel aanzienlijk kleiner

Havelte

Een deel van het oorspronkelijke plan om de kazerne in Assen over te brengen naar Havelte gaat door. De School Noord van de Koninklijke Militaire Academie gaat naar de kazerne even boven Meppel. De opleiding is gericht op de 43 Gemechaniseerde Brigade die daar is gelegerd. Zo kunnen de nieuwe soldaten sneller integreren in operationele eenheden, is de gedachte.