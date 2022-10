Kennismaken met de elektrische deelfiets op demonstratiedag in Steenwijkerland

Het project deelmobiliteit in de gemeente Steenwijkerland is begin augustus officieel van start gegaan. De e-bikes worden goed gebruikt, zo blijkt volgens de gemeente uit de eerste resultaten.

Om duidelijk te maken hoe de fietsen gebruikt kunnen worden, kunnen belangstellenden vanaf het Stationsplein in Steenwijk, bij het Kulturhus in Giethoorn, bij MFC Dalzicht in Oldemarkt en bij SV Blokzijl deze dag de fietsen gratis uitproberen.

App

Op deze locaties zijn zogeheten ‘hubs met deelmobiliteit’ (opstapplaatsen) ingericht met in totaal veertig fietsen. Afhankelijk van de vraag kunnen hier ook deelscooters en deelauto’s aan toegevoegd worden. Een app laat de gebruiker zien hoe het huren van de e-bike in zijn werk gaat. Er is een speciale actie verbonden aan de demonstratiedag: acht personen maken kans op een tegoed van 25 euro.

De fietsen kunnen onderweg niet zomaar ergens achtergelaten worden; je kunt ze alleen achterlaten bij een ‘hub’. ,,Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om daarna een bus of een boot te pakken naar een andere plaats, en daar weer een andere e-bike te nemen”, aldus Frans Hamstra, betrokken bij het project deelmobiliteit. Betalen gebeurt per kwartier. De NoordWestGroep ontfermt zich over beheer, onderhoud en reparaties van de e-bikes. De gemeente Steenwijkerland is in gesprek met verschillende ondernemers om meer hubs met deelmobiliteit te realiseren.

De demonstratiedag op zaterdag 22 oktober duurt van 10.00 tot 15.00 uur.