Kind met kinkhoest op basisschool in Kadoelen

'Zigher ter Steghes­traat is een racebaan geworden'

13 december In Steenwijk Noord zijn ze de verkeersoverlast en het lawaai door bussen, vrachtverkeer en tractoren door met name de Zigher ter Steghestraat helemaal beu. ,,We krijgen steeds meer het gevoel dat we op een industrieterrein wonen’’, zo merkte bewoonster Hennie Janssen op.