Kinderen brengen stem uit in Steenwijkerland

Heden en verleden raken elkaar in Willemsoord

20:25 Gijs (69) en Truus (66) Krol uit Willemsoord wonen in het huis waar de onderdirecteur van de Kolonie Willemsoord van de Maatschappij van Weldadigheid ooit resideerde. Heden en verleden raken elkaar, want vandaag brengen ze hun stem uit in de gevangenisbus van het Gevangenismuseum in Veenhuizen, ook ooit een ‘kolonie.’