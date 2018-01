Kinderen sparen sporthelden uit Steenwijk

GroenLinks wil kleine huisjes voor jongeren in Steenwijkerland

24 januari De proefballon van GroenLinks om in Steenwijkerland te experimenteren met tiny houses voor studenten is nog niet lek geprikt door de gemeente of woningcorporatie. Het is bespreekbaar, al plaatsen wethouder Oene Akkerman en directeur/bestuurder Marcel Timmerman (Wetland Wonen) wel kanttekeningen.