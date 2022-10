Kinderen treffen moeder bloedend aan in bed, man uit Vollenhove verdacht van poging doodslag

Steenwij­ker­land mikt op minstens één parkeerter­rein met zonnepane­len in 2025

Om sneller meer duurzame energie op te wekken, is het college van Steenwijkerland van plan om in 2025 in elk geval één parkeerterrein in te richten met zonnepanelen. Ook komen er vanaf het vierde kwartaal van dit jaar nog meer zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed.

12 oktober