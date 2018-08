Klap van verwoestende brand in Steenwijk dreunt na, politie houdt rekening met brandstichting

Oldemarkt vreest gevolgen uitbrei­ding vliegveld Lelystad

14 augustus Enkele van inwoners van Oldemarkt maken zich ongerust over de gevolgen van de uitbreiding van het vliegveld Lelystad. Volgens een van hen, de in januari tot Oldemaarkster van het Jaar uitgeroepen Marieke Pit, is nog lang niet iedereen in het dorp ervan doordrongen "over wat ons letterlijk boven ons hoofd hangt."