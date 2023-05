Kleine Kerk in Steenwijk houdt zondag een kerkdienst voor Oekraïners

De Kleine Kerk in Steenwijk staat op zondag 4 juni in het teken van Oekraïne. Onder leiding van dominee Cor Harryvan uit Laag Zuthem vindt er in de Steenwijkse kerk een dienst in het Oekraïens plaats. De Nederlandse vertaling is te volgen via beeldschermen en op papier.