Klinkende namen op 30ste editie Dicky Woodstock Popfestival

Het driedaagse festival aan de Hesselingendijk, dit jaar op 2, 3 en 4 augustus, heeft zich inmiddels een bekende naam verworven. ,,Dat biedt een voordeel bij het aantrekken van artiesten, maar daarnaast moet je er natuurlijk wel op tijd bij zijn”, aldus organisator Henk Kranendonk.

,,Na afloop van het festival beginnen we al zo snel mogelijk aan de voorbereiding van de volgende editie. Je gooit dan overal hengeltjes uit, in de hoop dat je wat gaat vangen. Eerst proberen grote acts binnen te halen en dan verder invullen. We hebben altijd een heel breed publiek en dan moet je ook variatie in je programmering hebben. Artiesten zijn vaak ook kieskeurig wat betreft de aard van een festival, over wie er nog meer spelen en wie er aan vorige edities hebben meegedaan. Daarnaast moet een optreden natuurlijk in het speelschema van een band passen.”

Concurrentie

Het is voorgekomen dat buitenlandse artiesten speciaal voor het Dicky Woodstock Popfestival naar Nederland werden gehaald, zoals in een vorige editie Kim Wilde. Soms kan ook aangehaakt worden bij een toer die al uitgezet is, of bij een andere festival. Daarvan is de Braziliaanse formatie Sepultura een voorbeeld. ,,Je moet ook niet vergeten dat de concurrentie moordend is, want het stikt in de zomermaanden van de festivals", aldus Kranendonk.

Andere namen voor de editie van dit jaar zijn onder andere: Triggerfinger, Claw Boys Claw, Lil Kleine, Mother’s Finest, Ali B, Bökkers, Mannenkoor Karrespoor, Vengaboys, Nelson, vangrail. Activiteiten als trekkertrek, optredens van nieuw Nederlands talent, een familiedag, een jeugd dj-contest en zwientien tikken omlijsten het muziekprogramma.

No blow, no show

Het festival in Steenwijkerland is ooit ontstaan dankzij de wat halsstarrige houding van de inmiddels overleden ‘eeuwige’ protestzanger Armand. Zijn eis om te komen spelen in Café de Karre bestond uit ‘thee en blow’. Toen Henk aan zijn vader Hein uitlegde dat het hier niet ging om een soort koekje bij de thee, was deze onverbiddelijk. Net als Armand trouwens, die reageerde met ‘no blow, no show’.

Dus moest Henk uitkijken naar een andere locatie. Die werd gevonden en met vier bands werd het festival geboren. Inmiddels, dertig jaar later, is het driedaagse Dicky Woodstock Popfestival een vaste waarde geworden op de evenementenkalender. Een bestuur van zeven mensen en zo’n tachtig vrijwilligers zijn elke jaar in touw om alles voor zo’n 25.000 bezoekers in goede banen te leiden.